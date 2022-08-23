Хоккейный матч между «Сочи» и «Авангардом» начался с массовой драки игроков

Хоккейный матч между «Сочи» и «Авангардом» начался с массовой драки игроков

Драка произошла 23 августа во время матча предсезонного турнира имени Николая Пучкова между омским «Авангардом» и «Сочи». Игроки начали драться сразу после стартового вбрасывания.

Видеозапись массовой потасовки опубликовали в соцсетях. Драка в формате «пять на пять» продолжалась около минуты. После этого арбитры отправили нарушителей на скамейку штрафников.

«Сочи» и «Авангард» уже встречались в рамках турнира Sochi Hockey Open. Тогда матч также начался с массовой драки. Всего за время игры произошло несколько потасовок между хоккеистами, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч между «Сочи» и «Авангардом» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open начался вечером 4 августа на стадионе «Шайба» в Сочи. Во время игры произошло несколько драк.