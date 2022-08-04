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Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков

Спорт
04.08.2022 20:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/match-hokkejnogo-turnira-mezhdu-sochi-i-avangardom-nachalsya-s-draki-igrokov
Видео t.me/hockeybz

Матч в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open начался вечером 4 августа на стадионе «Шайба» в Сочи. Во время игры произошло несколько драк.

В самом начале матча после стартового вбрасывания хоккеисты начали драться друг с другом. В результате арбитры удалили троих игроков ХК «Сочи»: Егора Бабенко, Артема Иванюженкова и Сергея Попова, а также несколько игроков «Авангарда».

После этого пятиминутными штрафами за драку были наказаны Никита Зоркин из ФК «Сочи» и Сергей Алхимов из команды противников. Через время на льду снова произошла потасовка в формате «пять на пять», сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи с 3 по 9 августа пройдет предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

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