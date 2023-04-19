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Хоккейный марафон на 72 часа пройдет в Краснодарском крае

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/hokkejnyj-marafon-na-72-chasa-projdet-v-krasnodarskom-krae
Хоккейный марафон на 72 часа пройдет в Краснодарском крае
Хоккейный марафон на 72 часа пройдет в Краснодарском крае

Он состоится с 21 по 23 апреля в станице Северской. Мероприятие посвящено 100-летию со дня образования всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Первый открытый хоккейный марафон, который продлится 72 часа, организует ХК «Гвардия» при поддержке министерства спорта Краснодарского края.

Для участия в марафоне допускаются юноши 2011 года рождения и команды любителей 18+ с соответствующей спортивной подготовкой (кроме игроков, имеющих действующие профессиональные контракты). Будет сформировано 16 команд, которые проведут 40 матчей.

«Марафон на «Кубок Гвардии» направлен на повышение патриотического воспитания, массовое привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, выявления одаренных юных хоккеистов, сильнейших хоккейных команд», — отметили организаторы соревнований.

Матчи пройдут по адресу: станица Северская, улица Энгельса, 81.

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