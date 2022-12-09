«Хочешь выйти живым — пиши, что украл 500 тысяч»: подросток из Краснодара заявил о вымогательстве работодателя

О произошедшем подросток сообщил в соцсетях.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, молодой человек рассказывает о том, что он в течение полугода неофициально работал в пиццерии. По словам парня, отношения с работодателем были хорошие. Но 7 декабря ситуация изменилась.

«Вчера мне от него (хозяина пиццерии — ред.) приходит сообщение, что ему нужна помощь в пиццерии, так как там идет ремонт. Я приехал в пиццерию, меня закрыли трое мужчин — хозяин, его кум и его друг. Они посадили меня за стол, забрали у меня телефон… Я спросил, что они делают, и получил в ответ фразу «сиди пиши, если хочешь выйти отсюда живым». Они заставили меня написать расписку о том, что я якобы украл у них полмиллиона рублей», — рассказал парень на видеозаписи в соцсетях.

По его словам, расписку он написал, в которой указал свое имя, паспортные данные, признание в том, что он украл в пиццерии 500 тыс. рублей и дал обязательство всю сумму вернуть до 15 декабря. По словам парня, хозяин пиццерии с друзьями нашли в его телефоне личные данные: паспорт, СНИЛС и сфотографировали все данные на свои телефоны. Парень также сообщил, что злоумышленники звонили по телефону еще одному сообщнику, якобы полицейскому, с которым советовались насчет формулировок в расписке.

Родственники парня обратились в полиции с заявлением. Также родственники сообщили о том, что вынуждены сейчас жить не дома, а в другом месте, так как опасаются за свою безопасность.

«В настоящее время на основании поступившего заявления проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение в рамках действующего законодательства», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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