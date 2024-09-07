Хлопки под окнами разбудили жителей дома в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Жители дома № 38 на улице Петра Метальникова сообщили о пожаре и хлопках во дворе утром 7 сентября.

На видео, выложенном в соцсети видно пламя, сильное задымление и слышны громкие хлопки.

Сообщение в экстренные службы поступило в 7:28. Прибыв на место, пожарные установили, что горит мусор. Возгорание локализовали в 7:37, через две минуты ликвидировали открытое горение.

В 7:42 ликвидировали последствия пожара. В тушении возгорания участвовали 12 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на улице Достоевского, 84/1 в ночь на 7 сентября загорелись мусорные контейнеры и три автомобиля.