Спорт
ХК «Сочи» впервые за шесть лет обыграл «Салават Юлаев» на домашнем поле
Заключительный матч игрового дня КХЛ прошел 19 ноября в Сочи.

Хоккеисты «Сочи» наконец-то прервали шестилетнюю серию неудач в матчах с «Салаватом Юлаевым», выиграв дома со счетом 2:1. Старт получился ударным: уже на второй минуте Тимур Хафизов открыл счет. Уфимцы ответили примерно через десять минут — отличился Девин Броссо.

Вторая двадцатиминутка прошла без голов, а развязка наступила в третьем периоде. На 14-й минуте Макс Эллис точным броском принес хозяевам долгожданную победу.

Следующий матч ХК «Сочи» проведет 22 ноября — снова на домашнем льду, где примет новосибирскую «Сибирь».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в предыдущем поединке ХК «Сочи» уступил «Барысу» в овертайме. Хоккейный клуб «Сочи» завершил домашнюю серию неудачей, проиграв клубу из Астаны — 1:2.

