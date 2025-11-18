ХК «Сочи» уступил «Барысу» в овертайме

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 17 ноября в Сочи на стадионе «Большой».

Хоккейный клуб «Сочи» завершил домашнюю серию неудачей, уступив «Барысу» из Астаны — 1:2.

Начало, впрочем, было бодрым: сочинцы открыли счет и уверенно держали темп. Но во втором периоде гости выровняли игру и сравняли результат, а в овертайме использовали свой шанс точнее.

«Надо забирать то, что дается. Игра в большинстве — семь минут в начале игры, получили преимущество, нужно было сыграть спокойно. Овертайм? Можно проиграть один, два, но если три как под копирку — значит, речь идет о невыполнении, будем делать выводы», — отметил главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов.

По текущей статистике сезона КХЛ сочинская команда провела 25 матчей и находится на 11-м месте в Западной конференции, имея в активе 17 очков.

