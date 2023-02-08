ХК «Сочи» в гостях потерпел разгромное поражение от московского «Динамо»
Спорт
08.02.2023 20:07
Уже в первом периоде «бело-голубые» отправили в ворота южан две шайбы.
Счет открыл Павел Кудрявцев, удвоил преимущество Эрик О’Делл. Во втором игровом отрезке «леопарды» пропустили еще дважды. Тот же О’Делл оформил дубль. Еще один точный бросок на счету Никиты Буруянова. Гости ответили лишь раз в заключительной двадцатиминутке. Отличился Кирилл Петьков. Поражение «леопардов» со счетом 1:4.
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