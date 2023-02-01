ХК «Сочи» после пяти поражений подряд выиграл у «Спартака» в Москве
«Красно-белые» играли грубо. Сразу два хоккеиста заработали штраф 5+20 в начале поединка.
Американец Кин — за колющий удар, вратарь Красиков — за то, что попал клюшкой в лицо сочинцу Федорову. Южане отомстили тремя заброшенными шайбами. Счет открыл Крощинский, затем первую шайбу в КХЛ забросил Косовец, закрепил успех лидер молодой команды Мичков. После стартового периода — 3:0.
«Направленность одна: играть в атакующий, современный, быстрый хоккей. Во втором периоде ушли на более оборонительный, поэтому поговорили и решили, что надо играть в наш хоккей», — рассказал и. о. главного тренера ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев.
Оборонительный хоккей «Сочи» во втором периоде обернулся провалом. Шайбы Свечкова, Локтионова и Хохлачева вернули «Спартак» в игру. Долгожданную победу «леопардам» принес точный кистевой бросок Дидковского в начале заключительной двадцатиминутки. Итог — 4:3. Это первый успех сочинцев при Дмитрии Кокореве.
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