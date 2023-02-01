Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ХК «Сочи» после пяти поражений подряд выиграл у «Спартака» в Москве

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-posle-pyati-porazhenij-podryad-vyigral-u-spartaka-v-moskve
Видео канала «Кубань 24»

«Красно-белые» играли грубо. Сразу два хоккеиста заработали штраф 5+20 в начале поединка.

Американец Кин — за колющий удар, вратарь Красиков — за то, что попал клюшкой в лицо сочинцу Федорову. Южане отомстили тремя заброшенными шайбами. Счет открыл Крощинский, затем первую шайбу в КХЛ забросил Косовец, закрепил успех лидер молодой команды Мичков. После стартового периода — 3:0.

«Направленность одна: играть в атакующий, современный, быстрый хоккей. Во втором периоде ушли на более оборонительный, поэтому поговорили и решили, что надо играть в наш хоккей», — рассказал и. о. главного тренера ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев.

Оборонительный хоккей «Сочи» во втором периоде обернулся провалом. Шайбы Свечкова, Локтионова и Хохлачева вернули «Спартак» в игру. Долгожданную победу «леопардам» принес точный кистевой бросок Дидковского в начале заключительной двадцатиминутки. Итог — 4:3. Это первый успех сочинцев при Дмитрии Кокореве.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Двух подозреваемых в попытке заказать убийство пристава в Анапе заключили под стражу
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях