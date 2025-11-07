ХК «Сочи» уступил «Северстали» в овертайме в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 6 ноября на стадионе «Большой» в Сочи.

«Сочи» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в овертайме со счетом 4:5. У сочинского клуба шайбами отметились Ноэль Хефенмайер, Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Жан-Кристоф Боден.

«Хотелось бы большего, будем стараться добавлять, и вернуть должок», — отмечает нападающий ХК «Сочи» Денис Венгрыжановский.

Следующие игры Континентальной хоккейной лиги «Сочи» проведет на выезде. Первая встреча состоится 10 ноября с минским «Динамо», затем команда отправится в Нижний Новгород.

