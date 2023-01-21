ХК «Сочи» расторг контракт с главным тренером Сергеем Светловым
Спорт
21.01.2023 10:48
Сергей Светлов покинул свой пост 20 января после очередного поражения команды.
«После поражения в Мытищах от «Куньлунь Ред Стар» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Светловым. Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи» назначен Дмитрий Кокорев», — сообщили в пресс-службе клуба.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ХК «Сочи» установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 матч подряд. Прервать неудачную серию удалось лишь 14 января в матче против магнитогорского «Метталурга».
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