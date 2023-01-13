Хоккеисты «Сочи» потерпели 21 поражение подряд в КХЛ

Первый период домашнего матча с нижегородским «Торпедо» был безголевым.

Во втором хозяев огорчил Михаил Орлов, а спустя пару минут новый капитан «южан» Донат Стальнов счет сравнял. Еще до перерыва Денис Ян забросил вторую шайбу торпедовцев, но хозяева в концовке основного времени отыгрались. Результативный бросок Сергея Попова, и 2:2.

«Команда «Сочи» находится, скажем, в непростой ситуации. Даже в сложнейшей ситуации, потому что антирекорд, который перед ребятами стоит, безусловно, психологически давит на них. От этой команды можно ожидать чего угодно, поэтому хочу поблагодарить своих ребят, что они выдержали», — сказал главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов.

Нижегородец Николай Коваленко отличился в самом начале овертайма — 3:2 в пользу подопечных Игоря Ларионова. Дружине Сергея Светлова прервать серию не помогли даже 2,7 тыс. зрителей на домашних трибунах «Большого».