ХК «Сочи» победил «Адмирал» во Владивостоке

Видео канала «Кубань 24»

У хоккейного «Сочи» — первая выездная победа в сезоне.

В каждом из периодов «леопарды» были точны в своих действиях у ворот соперника. Николаев и Феоктистов забили в стартовом отрезке.

Нападающий хозяев Данил Файзуллин сделал все, чтобы его клуб не проиграл всухую. Забросил дважды. Но пыл гостей было уже не остановить. Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян порадовали своих болельщиков за 10 тыс. км от дома — 4:2. Кстати, это первая шайба Алтыбармакяна в сезоне. В победной сочинской раздевалке папаха сменила героя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ХК «Сочи» потерпел поражение в матче с омским «Авангардом».