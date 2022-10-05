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ХК «Сочи» победил «Адмирал» во Владивостоке

Спорт
05.10.2022 21:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-pobedil-admiral-vo-vladivostoke
Видео канала «Кубань 24»

У хоккейного «Сочи» — первая выездная победа в сезоне.

В каждом из периодов «леопарды» были точны в своих действиях у ворот соперника. Николаев и Феоктистов забили в стартовом отрезке.

Нападающий хозяев Данил Файзуллин сделал все, чтобы его клуб не проиграл всухую. Забросил дважды. Но пыл гостей было уже не остановить. Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян порадовали своих болельщиков за 10 тыс. км от дома — 4:2. Кстати, это первая шайба Алтыбармакяна в сезоне. В победной сочинской раздевалке папаха сменила героя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ХК «Сочи» потерпел поражение в матче с омским «Авангардом».

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