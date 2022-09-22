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ХК «Сочи» потерпел поражение в матче с омским «Авангардом»

Спорт
22.09.2022 20:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-poterpel-porazhenie-v-matche-s-omskim-avangardom
Видео канала «Кубань 24»

Более 7 тыс. зрителей на трибунах «Большого» смотрели на седьмое поражение «Сочи» в сезоне.

Голевая феерия омского «Авангарда» началась с первых минут матча. Были точны Кристиан Ярош и Наиль Якупов. Остудил пыл гостей нападающий «леопардов» Никита Попугаев. Счет 1:2 держался до третьего периода, но омичи дважды забили в большинстве. Это были Рид Буше и Семен Чистяков. Победа «Авангарда» со счетом 4:1.

«Вся менеджерская, коммерческая группа старалась удивить. А вот спортивный блок немного… Немного не повезло нам. Настрой у ребят был, желание было, но куда-то ушло у нас везение по забиванию голов», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

Последнее место в Западной конференции — не то, на что рассчитывали «леопарды» перед началом сезона. Но время для достижения главной цели — попадания в плей-офф, еще есть.

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