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ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Андрея Назарова

Спорт
24.10.2022 17:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-otpravil-v-otstavku-glavnogo-trenera-andreya-nazarova
ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Андрея Назарова
Фото «Кубань 24»

Об этом сообщили 24 октября. Специалист работал в команде с сентября 2021 года.

Новым главным тренером «леопардов» станет Сергей Светлов, ассистировать ему будет Дмитрий Кокорев. Вадим Хомицкий продолжит работу в молодежной команде, сообщает «Чемпионат«.

Андрей Назаров начал тренерскую карьеру в 2007 году. Он тренировал челябинский «Трактор», подольский «Витязь», череповецкую «Северсталь», петербургский СКА и нижнекамский «Нефтехимик». Также возглавлял украинский клуб «Донбасс», казахстанский «Барыс», сборные Украины и Казахстана.

Читайте также: в дальневосточном турне ХК «Сочи» за три матча выиграл один раз. Всего в 20 матчах чемпионата КХЛ кубанцы одержали три победы.

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