ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Андрея Назарова
Спорт
24.10.2022 17:02
Об этом сообщили 24 октября. Специалист работал в команде с сентября 2021 года.
Новым главным тренером «леопардов» станет Сергей Светлов, ассистировать ему будет Дмитрий Кокорев. Вадим Хомицкий продолжит работу в молодежной команде, сообщает «Чемпионат«.
Андрей Назаров начал тренерскую карьеру в 2007 году. Он тренировал челябинский «Трактор», подольский «Витязь», череповецкую «Северсталь», петербургский СКА и нижнекамский «Нефтехимик». Также возглавлял украинский клуб «Донбасс», казахстанский «Барыс», сборные Украины и Казахстана.
Читайте также: в дальневосточном турне ХК «Сочи» за три матча выиграл один раз. Всего в 20 матчах чемпионата КХЛ кубанцы одержали три победы.
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