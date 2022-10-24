ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Андрея Назарова

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Об этом сообщили 24 октября. Специалист работал в команде с сентября 2021 года.

Новым главным тренером «леопардов» станет Сергей Светлов, ассистировать ему будет Дмитрий Кокорев. Вадим Хомицкий продолжит работу в молодежной команде, сообщает «Чемпионат«.

Андрей Назаров начал тренерскую карьеру в 2007 году. Он тренировал челябинский «Трактор», подольский «Витязь», череповецкую «Северсталь», петербургский СКА и нижнекамский «Нефтехимик». Также возглавлял украинский клуб «Донбасс», казахстанский «Барыс», сборные Украины и Казахстана.

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