В дальневосточном турне ХК «Сочи» за три матча выиграл один раз

Видео канала «Кубань 24»

У хоккейного «Сочи» в дальневосточном турне за три матча — одна победа. Удачно отыграли «леопарды» с «Адмиралом» из Владивостока.

Затем — поражение от хабаровского «Амура». В последней встрече — неудача с «Сибирью», 0:3. В первом периоде сочинцам пришлось исключительно обороняться, одну шайбу в итоге пропустили. Еще две оказались в воротах южан во втором периоде. Однако даже после этой серии неудач Андрей Назаров не дает воли негативным эмоциям.

«Хотелось бы поблагодарить свою команду, четвертая игра на выезде, тяжело, Дальний Восток, все понимают. За эту поездку пять человек травмировались. Ребята молодцы, с самоотдачей старались, до конца бились, ловили шайбу на себя. Но тяжело, не забили, конечно. А так за самоотдачу пятерка, за исполнение — надо будет поработать», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

В отличие от тренера, не все хоккеисты сохраняют спокойствие. Андрей Алтыбармакян выразил недовольство за удаление до конца игры за подсечку: в ярости он сломал клюшку. «Сочи» с 8 очками после 15 матчей занимает последнее место на «Западе».