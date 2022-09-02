ХК «Сочи» откроет сезон домашним матчем против «Сибири»

Видео канала «Кубань 24»

Битва «леопардов» с новосибирцами пройдет 2 сентября во Дворце спорта «Большой». Стартовое вбрасывание в 19:30.

Накануне сочинцы провели необычную встречу с болельщиками в планетарии Олимпийского парка. Из-за пандемии такие мероприятия два года не проводились. Фанаты познакомились с новичками команды, сделали памятные фото и получили автографы от игроков. Это событие было важным и для самих хоккеистов.

«Много эмоций, много драйва. Их надо сохранить на длинный сезон. Но первый матч всегда особенный. Особенно дома. Всех приглашаю на хоккей. Я очень-очень жду этого матча», — сообщил капитан ХК «Сочи» Василий Глотов.

Василий Глотов 2 сентября выйдет на лед в качестве капитана. Болельщики ждут подвигов и от старожилов Юрия Александрова и Никиты Точицкого, а также от Андрея Алтыбармакяна, который вернулся в клуб после поездки в Америку. Наставник «леопардов» Андрей Назаров четко обозначил цель «Сочи» на этот сезон — попадание в плей-офф.

Читайте также: как ХК «Сочи» провел подготовку к новому сезону КХЛ.