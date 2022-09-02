Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ХК «Сочи» откроет сезон домашним матчем против «Сибири»

Спорт
02.09.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-otkroet-sezon-domashnim-matchem-protiv-sibiri
Видео канала «Кубань 24»

Битва «леопардов» с новосибирцами пройдет 2 сентября во Дворце спорта «Большой». Стартовое вбрасывание в 19:30.

Накануне сочинцы провели необычную встречу с болельщиками в планетарии Олимпийского парка. Из-за пандемии такие мероприятия два года не проводились. Фанаты познакомились с новичками команды, сделали памятные фото и получили автографы от игроков. Это событие было важным и для самих хоккеистов.

«Много эмоций, много драйва. Их надо сохранить на длинный сезон. Но первый матч всегда особенный. Особенно дома. Всех приглашаю на хоккей. Я очень-очень жду этого матча», — сообщил капитан ХК «Сочи» Василий Глотов.

Василий Глотов 2 сентября выйдет на лед в качестве капитана. Болельщики ждут подвигов и от старожилов Юрия Александрова и Никиты Точицкого, а также от Андрея Алтыбармакяна, который вернулся в клуб после поездки в Америку. Наставник «леопардов» Андрей Назаров четко обозначил цель «Сочи» на этот сезон — попадание в плей-офф.

Читайте также: как ХК «Сочи» провел подготовку к новому сезону КХЛ.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
  6. СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей
Прямой эфир
Мы в соцсетях