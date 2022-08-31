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В планетарии Олимпийского парка прошла презентация ХК «Сочи»

Спорт
31.08.2022 19:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-planetarii-olimpijskogo-parka-proshla-prezentatsiya-hk-sochi
Видео канала «Кубань 24»

В сентябре стартует новый сезон в КХЛ. Перед его началом хоккейный «Сочи» отправился к звездам — буквально. Презентация команды впервые прошла в планетарии Олимпийского парка.

Даже в необычной обстановке болельщиков ждали фирменные шутки наставника «леопардов» Андрея Назарова.

«Очень рады, что вернулся такой формат. Каждый год до этого — разные места. В этом году, я думаю, всем понравилось. Такое интересное место. Мы рады, что пришли болельщики, болельщики рады, что клуб организовал такое мероприятие. Думаю, все прошло замечательно», — сказал игрок ХК «Сочи» Юрий Александров.

Андрей Назаров и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков вручили всем хоккеистам игровые джерси нового сезона. Очень тепло болельщики встретили старожилов команды Юрия Александрова и Никиту Точицкого, громких оваций удостоился вернувшийся в Сочи Андрей Алтыбармакян. А Василий Глотов был представлен как новый капитан.

«Во-первых, это доверие тренеров, во-вторых — признание. Ответственность большая, и я, надеюсь, справлюсь с ней. Очень рад, приятно, что назначили. Постараюсь доказать делом. Больше делом, меньше в интервью. Надеюсь, приведу команду в плей-офф», — сказал капитан ХК «Сочи» Василий Глотов.

Завершилось мероприятие командным фото и автограф-сессией.

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