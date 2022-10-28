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ХК «Сочи» 30 октября дома сыграет с московским ЦСКА

Спорт
28.10.2022 14:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-30-oktyabrya-doma-sygraet-s-moskovskim-tsska
Видео канала «Кубань 24»

«Барсы» продолжают искать себя при новом наставнике. Сейчас команда активно готовится к игре с московским ЦСКА, которая состоится 30 октября во Дворце спорта «Большой». Начало в 17:00.

Южане сыграют с армейцами на домашней арене. Как сообщили в тренерском штабе, сильно все меняться не будет, но необходимо найти варианты для усиления игры. Задача — играть в активный, агрессивный хоккей. Для этого Сергей Светлов собирается использовать свои проверенные методы.

«Я демократичный, но не допускающий до анархии. Дисциплина и порядок бьет класс. Поэтому мы понимаем, что у нас команда не звездная, но есть хорошие молодые и перспективные ребята. Я считаю, что дисциплина — это очень важный элемент», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов.

Еще один важный момент — укрепить дух команды после череды неудач и заставить поверить в себя, отметил тренер. Этим вопросом продолжат заниматься на ближайших тренировках.

Как писал интернет-портал «Кубань 24, ХК «Сочи» проиграл в матче против челябинского «Трактора».

Автор:
Наталья Баранова
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