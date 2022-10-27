ХК «Сочи» проиграл в матче против челябинского «Трактора»

Видео канала «Кубань 24»

Первый матч Сергея Светлова в роли главного тренера хоккейного «Сочи». В дебютной игре наставника противостоять пришлось челябинскому «Трактору».

Матч получился результативным. Уже в первом периоде вратари пропустили на двоих пять шайб — 3:2 в пользу «Сочи». У «леопардов» броски в активе Завгороднего, Феоктистова и Галенюка. На заключительный отрезок соперники выходили уже при равном счете — постарался Пулкинен. А точку в этой ледовой битве в «Большом» поставил Шумаков, 3:4 — «Сочи» снова не удается победить.

«Игра была довольно-таки напряженной, интересной, видно, что ребята старались. Хочу выразить им слова благодарности, от первой до последней секунды работали. Думаю, что важным компонентом сегодняшней игры был второй период. К сожалению, нахватали удалений, естественно, противник получил хорошую инициативу, ребята немного подсели, подустали», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов.

На отдых у команды — 3 дня. Впереди непростой поединок: в гости едет ЦСКА. Очередной матч — 30 октября в «Большом», начало в 17:00.