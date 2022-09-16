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ХК «Сочи» 16 сентября сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар»

Спорт
16.09.2022 11:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-16-sentyabrya-sygraet-s-kitajskim-kunlun-red-star
Видео канала «Кубань 24»

Матч в рамках КХЛ пройдет на «Арене Мытищи» в Московской области. Начало в 19:00.

Первый домашний успех «южан» случился в матче с «Барысом». Тогда они забросили шесть шайб в ворота клуба из Казахстана. Затем сочинцы приехали в гости к столичному «Динамо» и второй раз в сезоне ушли со льда без голов — 0:2. Тренер Андрей Назаров сделал выводы.

«Акцент сделали в сторону обороны. Наверное, нам нужно небольшой акцент сделать и в сторону атаки. Так получилось, что пытались хорошо сыграть. На мой взгляд, неплохо сыграли. Тоже блокировали, оборонялись, вратарь хорошо сыграл. Но надо делать акцент в сторону атаки и забивать больше», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

В пяти матчах сочинцы забросили всего девять шайб. Меньше в Континентальной хоккейной лиге только у «Куньлуня» — шесть. Матч с китайским коллективом — шанс уйти с последней строчки в Западной конференции, поменявшись местами со своим нынешним оппонентом.

Читайте также: хоккейный клуб «Сочи» проиграл московскому «Динамо».

Автор:
Максим Герасин
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