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Хоккейный «Сочи» проиграл московскому «Динамо»

Спорт
15.09.2022 19:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/hokkejnyj-sochi-proigral-moskovskomu-dinamo
Видео канала «Кубань 24»

Хоккейный «Сочи» с поражения начал первую выездную серию КХЛ.

«Леопарды» сыграли с московским «Динамо», коллективом, который борется за лидерство в Западной конференции. «Бело-голубые» большую часть времени проводили в атаке. Гости до какого-то момента успешно защищались. Первую шайбу зрители увидели лишь под конец второго периода. Отличился Владислав Кодола после своевременного паса из-за ворот. В третьем периоде сочинцы выглядели интереснее оппонента. Но расшатать оборону соперника не смогли. На последние минуты матча южане сняли вратаря и пропустили вторую шайбу от Дмитрия Рашевского. Поражение коллектива Андрея Назарова со счетом 0:2.

«Готовились три дня к этой игре. На мой взгляд, кое-что нам удалось. Неплохо сыграли в обороне, пропустили одну шайбу. Но не смогли забить, не смогли взломать оборону противника», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

Выездное турне «леопардов» продолжается. Из столицы сочинцы перемещаются в подмосковные Мытищи, где завтра сразятся с командой «Куньлунь».

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