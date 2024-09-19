«Хирургом года» стал врач Грант Забунян из ККБ № 1 в Краснодаре

Заведующий отделением опухолей головы и шеи ККБ № 1 Грант Забунян стал победителем премии им. академика Савицкого в номинации «Хирург года». Звание присвоили на VII международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради Жизни» в Москве.

Грант Забунян представил проект о пластической хирургии у больных с дефектами, которые появляются после удаления злокачественных опухолей. Такие работы проводились на кафедре под руководством Владимира Порханова. Современные методики обследований и инновационные технологии позволили спланировать выполнение восстановительных операций максимально точно. Заведующий отделением ККБ №1 уверен, что благодаря такому подходу к диагностике лечения и удалось добиться победы.

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