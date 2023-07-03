Хирурги в Краснодаре провели сложную операцию пациентке по удалению опухоли

Врачи обнаружили у пациентки опухоль диаметром около 10 см в забрюшинном пространстве.

Опухоль затрагивала сразу несколько жизненно важных сосудов и органов. Операционная бригада провела лапароскопическую операцию без разрезов.

«Наши хирурги и урологи вместе справились с крайне сложной задачей — они успешно удалили крупную опухоль у девушки, сохранив все органы и ткани. Такая ситуация представляла серьезный вызов для нашей медицинской команды, которая успешно справилась с этой сложной задачей», — сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы № 2 в Telegram.

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