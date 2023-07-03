Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Хирурги в Краснодаре провели сложную операцию пациентке по удалению опухоли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/hirurgi-v-krasnodare-proveli-slozhnuyu-operatsiyu-patsientke-po-udaleniyu-opuholi
Хирурги в Краснодаре провели сложную операцию пациентке по удалению опухоли

Врачи обнаружили у пациентки опухоль диаметром около 10 см в забрюшинном пространстве.

Опухоль затрагивала сразу несколько жизненно важных сосудов и органов. Операционная бригада провела лапароскопическую операцию без разрезов.

«Наши хирурги и урологи вместе справились с крайне сложной задачей — они успешно удалили крупную опухоль у девушки, сохранив все органы и ткани. Такая ситуация представляла серьезный вызов для нашей медицинской команды, которая успешно справилась с этой сложной задачей», — сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы № 2 в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре медики с помощью робота-хирурга провели первое в России протезирование печеночной артерии.

Статьи
Король фруктов: польза и вред манго
Король фруктов: польза и вред манго
Гастроэнтеролог рассказала, с какими заболеваниями нельзя есть мороженое
Гастроэнтеролог рассказала, с какими заболеваниями нельзя есть мороженое
Что говорят звезды: знак зодиака Овен
Что говорят звезды: знак зодиака Овен
Нарколог назвал эффективные способы бросить курить
Нарколог назвал эффективные способы бросить курить
Выявить рак на ранней стадии: самообследование молочных желез
Выявить рак на ранней стадии: самообследование молочных желез
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях