Хирурги краснодарской БСМП восстановили лицо темнокожему альбиносу из Сенегала

У 24-летнего Хадима Деме образовалась меланома на правой части лица из-за генетической мутации.

В результате мужчина лишился кожи и нескольких костей. С онкологией боролись сенегальские врачи — настолько усердно, что выжгли пациенту большую дыру. У него не было скулы с правой стороны лица и нижней челюсти. Из-за этого парень не могу самостоятельно дышать носом и ртом, а также глотать еду.

Чтобы исправить ситуацию, семья парня, крестьяне из Сенегала продали весь скот и обратились за помощью в благотворительный фонд. Там врачей для Хадима искали в США и Турции, но за восстановление взялись только врачи краевой БСМП.

Сначала хирурги воссоздали 3D-модель будущего лица, после чего провели четыре сложнейших операции, первая из которых длилась около 20 часов. Теперь у пациента на месте дыры появилась щека.

В ближайшее время Хадим с отцом отдохнут после трех месяцев лечения, а весной вернутся за новыми веком и зубами, сообщает пресс-служба ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» в Telegram.

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