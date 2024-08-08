Хирурги из Краснодарского края провели мастер-классы по первой помощи в Крыму

Врачи Краснодарской краевой клинической больницы № 2 провели серию мастер-классов по обучению первой помощи в детских лагерях Крыма, рассказала замглавы Кубани Анна Минькова.

По словам вице-губернатора, в ходе таких встреч медики рассказали о приемах первой помощи в экстремальных условиях, а также обучили вожатых, сотрудников и детей практическим навыкам, используя современные симуляторы.

«Мастер-классы прошли в рамках проекта «Медицина Донбасса». Это замечательная инициатива. Подобные мероприятия помогают создать более безопасное и защищенное общество, где каждый человек, независимо от возраста, сможет оказать помощь в трудный момент», — написала Анна Минькова в Telegram.

Кроме того, кубанские хирурги по итогам мастер-классов подарили сотрудникам лагерей 50 современных аптечек.

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