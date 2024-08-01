Хирурги из других стран и городов России приехали в Краснодар для обмена опытом

Курсы по проведению эндоскопических операций на позвоночнике стартовали в Краснодаре. Лучшие врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Казахстана, Германии и Франции два дня будут обмениваться опытом, чтобы потом применить знания во время операций в своих больницах.

Медики не только осваивают теорию, но и принимают участие в необычных операциях. Так, с помощью одного или двух проколов не более 1 см можно провести все необходимые манипуляции, чтобы помочь больному. Это самое современное направление в хирургии на сегодняшний день.

«Чем меньше разрез, тем лучше пациенту. И это же должно быть не в ущерб качеству операции. Технологии сегодняшнего дня позволяют справиться с большим пулом проблем», — рассказывает заведующий хирургическим отделением № 3 ККБ № 1 Игорь Басанкин.

Ежедневно в этом направлении появляются новые методы работы. Поэтому в Краевой клинической больнице № 1 провели обучающий курс по эндоскопическим технологиям с самым современным оборудованием.

Это мастер-класс мирового масштаба. На конференцию приехали профессора из Германии и Франции. Максим Шаллали специализируется на инновационной биполярной эндоскопии. Такая операция считается сложнее, потому что проводится в две руки.

«Очень важно изучать, как проводить эндоскопические операции по одной простой причине. Перед первой своей операцией вы будете готовы к ней. Нужно быть очень внимательным, чтобы лечение было эффективно. Это позволит получить хороший результат для пациента», — говорит нейрохирург, профессор из Франции Максим Шаллали.

Краснодарские нейрохирурги — одни из лучших в стране. Такие курсы в России проводят только в Новосибирске и в Краснодаре. Даже специалист из Федерального научно-клинического центра Москвы приехали на Кубань за новыми знаниями. Олег Дуров уже 20 лет в профессии и приехал сюда повышать квалификацию.

«Это более продвинутая технология. То есть, если мы занимаемся монопортальной хирургией через один прокол, то это здесь через два прокола. Немножко другая технология. Мы будем использовать и ту, и другую. Сейчас этот тренинг предназначен для того, чтобы определиться, какие операции делать для пациентов», — отмечает заведующий отделением нейрохирургии Федерального научно-клинического центра в Москве Олег Дуров.

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