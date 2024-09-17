Хирурги достали медальон из желудка полугодовалого ребенка в Новороссийске

Ювелирно тонкую операцию по извлечению медальона провели в городской больнице № 1.

Оперировать было сложно — нужно было точно определить дозу анестезии и правильно рассчитать количество препарата для наркоза, поскольку даже малейшая передозировка может стать опасной для здоровья ребенка, рассказал заведующий эндоскопическим отделением Давид Шагинян.

Кроме того, у такого пациента очень маленькие органы, в том числе и пищевод. Помог ультратонкий детский гастроскоп и специальные инструменты под тонкий эндоскоп.

С помощью этого оборудования хирурги прошли в пищевод и зашли в желудок, захватили инородное тело ультратонкими щипцами и извлекли его без повреждения внутренних органов.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, пишет «Новороссийский рабочий».

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