Хирург Зубова рассказала, чем может быть опасно неудачное падение в воду

Падение в воду на живот может привести к травмам селезенки и печени, рассказала хирург, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

«Любители нырнуть в водоем рыбкой — головой вперед — рискуют заработать травмы головы и шейного отдела позвоночника во время резкого удара о дно. Последствия такой травмы — ушиб или сотрясение головного мозга, перелом костей черепа и позвоночника. При этом есть риск, что отломки костей сдавят или травмируют спинной мозг, а это приведет к частичному или полному параличу, а в худшем случае — к летальному исходу», — предупредила Зубова.

Она отметила, что в зоне риска находятся дети и подростки — они не задумываются о собственной безопасности и готовы прыгнуть в воду ради авторитета среди сверстников.

«Опасным может быть и падение в воду на живот — плашмя. От этого могут серьезно пострадать внутренние органы — прежде всего печень и селезенка. Их разрыв приводит к внутреннему кровотечению — опасному для жизни состоянию. Кроме того, от боли при ударе человек может потерять сознание и утонуть», — добавила эксперт.

Специалист предупредила и еще об одной проблеме при нырянии — резком перепаде давления между полостью внутреннего уха и внешней средой.

«Печальным последствием может стать баротравма — своего рода взрыв внутренних структур уха. В зависимости от того, где именно баротравма локализована, она может сопровождаться разрывом барабанной перепонки, гематомами, резким снижением слуха, болью в ушах, головокружением и потерей ориентации в пространстве. Одновременно с этим у человека учащается пульс, повышается артериальное давление, может случиться обморок», — заявила Зубова.

Врач предупредила, что для предотвращения травмы можно нырять только в проверенных водоемах, где чистое дно без стекла, обломков металла или камней, сообщает RT.

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