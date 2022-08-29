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Хирург ККБ № 1 занял призовое место на Всероссийском конкурсе врачей

Общество
29.08.2022 14:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/hirurg-kkb-1-zanyal-prizovoe-mesto-na-vserossijskom-konkurse-vrachej
Хирург ККБ № 1 занял призовое место на Всероссийском конкурсе врачей
Кирилл Чернов. Фото robot-davinci.ru

Министерство здравоохранения РФ подвело итоги Всероссийского конкурса врачей 2022 года и объявило победителей номинаций.

В номинации «Лучший хирург» 2 место занял врач Краевой клинической больницы № 1 им. Профессора С.В. Очаповского — Кирилл Чернов.

«Для меня призовое место — это большая честь и высокая оценка правильности моих действий и мотивация становится лучше и сильнее. Но в хирургии один — не воин. Для этого нужен целый комплекс — это образование «Военно-медицинская академия», научная деятельность на кафедре урологии КубГМУ, это работа в одном из лучших многопрофильных стационаров России, благодаря поддержке моей семьи, руководству больницы и Минздраву края, лучшему оснащению, потоку пациентов как экстренного так и планового порядка. Конечно же это учителя, Медведев Владимир Леонидович — главный уролог края, Стреляев Александр Иванович — завотделением, ну и, конечно, трудолюбие, упорство и стремлению к развитию с моей стороны. Только благодаря всему этому комплексу и получилось занять призовое место», — рассказал Чернов.

Также в рамках Всероссийского конкурса за медицинскую помощь пострадавшим во время войн, терактов и стихийных бедствий отметили врача 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, расположенной в Темрюке, Романа Перова.

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