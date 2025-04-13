Химик Дорохов рассказал, почему опасно хранить хлеб в пакете

Несмотря на то, что многие привыкли хранить хлеб в пакете, такой способ вредит качеству продукта и даже может сделать его опасным для здоровья.

По словам доцента кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, пластиковые пакеты формируют идеальные условия для развития нежелательных микроорганизмов, а также запускают процессы, которые ускоряют порчу хлеба.

«Основная проблема в том, что полиэтиленовый пакет создает эффект парника, особенно если хлеб еще не остыл после выпекания. Герметичная упаковка удерживает влагу, которую выделяет теплый хлеб, повышая влажность воздуха внутри упаковки до 90—95%», — объяснил специалист.

Он отметил, что эти условия идеальные для быстрого появления и развития плесневых грибов, в том числе опасных видов Aspergillus и Penicillium — они производят опасные для человека микотоксины.

«Не менее опасна и «картофельная» болезнь хлеба, которую вызываю бактерии Bacillus subtilis: она проявляется в виде неприятных слизистых выделений в мякише», — добавил специалист.

Чтобы хлеб оставался свежим и безопасным без пакета, есть подходящие альтернативы. Например, бумажные пакеты предотвращают накопление лишней влаги и обеспечивают необходимый воздухообмен.

«Льняные или хлопковые мешочки помогают естественным образом регулировать влажность, а традиционные деревянные хлебницы создают оптимальный микроклимат для хранения. Важно помнить, что даже при правильном хранении хлеб нужно регулярно проверять на признаки порчи», — цитирует Андрея Дорохова RT.

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