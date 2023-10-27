HH: острый дефицит квалифицированных водителей образовался в Краснодарском крае

Всего с начала текущего года кубанские работодатели разместили на платформе поиска работы hh.ru 17,5 тыс. вакансий для водителей. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в регионе достаточно низкий уровень индекса конкуренции водителей, который рассчитывают из числа резюме на вакансию. В октябре он составил 2,9.

«Подобный показатель говорит о сильно выраженном дефиците кандидатов в данной профессии», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе hh.ru Юг.

Согласно исследованию аналитиков, водителям в Краснодарском крае предлагают зарплату в диапазоне от 57 до 137 тыс. рублей, в прошлом году она была существенно ниже — 45-97 тыс. рублей.

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