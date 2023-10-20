Число вакансий для работников с инвалидностью в Краснодарском крае выросло вдвое

Об этом говорится в исследовании экспертов, которые проанализировали актуальные вакансии от кубанских работодателей, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Выяснилось, что в сентябре в Краснодарском крае для сотрудников с инвалидностью было доступно почти 2,3 тыс. вакансий. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года в регионе было чуть более 1 тыс. подобных вакансий.

Сотрудников с инвалидностью краснодарские работодатели чаще всего берут на должности: менеджер по продажам, специалист контактного центра, оператор call-центра, курьер, комплектовщик, упаковщик и оператор базы данных.

Основная причина двукратного увеличения вакансий для людей с ОВЗ — общий рост спроса на персонал в Краснодарском крае. В сентябре число вакансий в регионе выросло на 46,5% по сравнению с предыдущим годом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в PR-службе hh.ru Юг.

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