Херсонская область присоединится к празднованию 240-летия принятия Крыма, Тамани и Кубани
Общество
09.03.2023 09:41
День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи ежегодно отмечается 19 апреля. В этот день в 1783 году Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».
В этом году жители и власти Херсонской области присоединятся к празднованию. Об этом 9 марта сообщил врио губернатора Херсонсткой области Владимир Сальдо.
«Наши делегации повезут поздравления дорогим соседям, а у себя мы проведем ряд торжественных мероприятий. Ведь вся левобережная часть нынешней Херсонской области до 1921 года входила в состав Таврической губернии вместе с Крымским полуостровом. Так что 240-летие принятия Крыма в состав Российской империи — это в полной мере и наш праздник», — цитирует Сальдо ТАСС.
Читайте также: Херсонская область готова открыть сообщение с портами Черного и Азовского морей.
Популярные новости
- Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
- Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
- В «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок»
- Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
- На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
- Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России