Херсонская область присоединится к празднованию 240-летия принятия Крыма, Тамани и Кубани

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи ежегодно отмечается 19 апреля. В этот день в 1783 году Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

В этом году жители и власти Херсонской области присоединятся к празднованию. Об этом 9 марта сообщил врио губернатора Херсонсткой области Владимир Сальдо.

«Наши делегации повезут поздравления дорогим соседям, а у себя мы проведем ряд торжественных мероприятий. Ведь вся левобережная часть нынешней Херсонской области до 1921 года входила в состав Таврической губернии вместе с Крымским полуостровом. Так что 240-летие принятия Крыма в состав Российской империи — это в полной мере и наш праздник», — цитирует Сальдо ТАСС.

Читайте также: Херсонская область готова открыть сообщение с портами Черного и Азовского морей.