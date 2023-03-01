Херсонская область готова открыть сообщение с портами Черного и Азовского морей
Общество
01.03.2023 12:50
Об этом 1 марта сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Алексеенко подчеркнул, что морское сообщение с российскими портами Черного и Азовского морей необходимо для развития экономики региона. По его словам, Херсонская область будет готова наладить морские перевозки в кратчайшие сроки.
«Запуск регулярного морского сообщения с морскими портами Азово-Черноморского бассейна, к которому область будет готова в кратчайшие сроки, крайне необходим для экономики Херсонской области и всего региона. Он станет настоящим драйвером развития, как старт железнодорожного сообщения и ремонт основных автомагистралей», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Херсонской области в Telegram.
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