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Херсонская область готова открыть сообщение с портами Черного и Азовского морей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/hersonskaya-oblast-gotova-otkryt-soobshhenie-s-portami-chernogo-i-azovskogo-morej
Херсонская область готова открыть сообщение с портами Черного и Азовского морей
Андрей Алексеенко. Фото t.me/VGA_Kherson

Об этом 1 марта сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Алексеенко подчеркнул, что морское сообщение с российскими портами Черного и Азовского морей необходимо для развития экономики региона. По его словам, Херсонская область будет готова наладить морские перевозки в кратчайшие сроки.

«Запуск регулярного морского сообщения с морскими портами Азово-Черноморского бассейна, к которому область будет готова в кратчайшие сроки, крайне необходим для экономики Херсонской области и всего региона. Он станет настоящим драйвером развития, как старт железнодорожного сообщения и ремонт основных автомагистралей», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Херсонской области в Telegram.

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