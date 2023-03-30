Heinz продает российский бизнес по производству детского питания «Черноголовке»

Сделка оценивается в 2,5–3 млрд рублей. В нее войдут два предприятия в Георгиевске и Иваново, бренды «Умница», «Сами с усами» и права на Heinz Baby на ограниченный срок.

После продажи российских активов Kraft Heinz будет заниматься в России только производством соусов и кетчупов, которые выпускают на заводе в Ленинградской области.

Сделку с ГК «Черноголовка» планируют закрыть летом 2023 года после того, как ее утвердят регуляторы, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о планах Kraft Heinz продать часть бизнеса в России стало известно в июле 2022 года. Среди потенциальных покупателей американского бренда называли компании family offices и ГК «Черноголовка».