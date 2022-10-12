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HeadHunter: Краснодар вошел в тройку российских городов, где сложнее найти работу

Общество
12.10.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/headhunter-krasnodar-voshel-v-trojku-rossijskih-gorodov-gde-slozhnee-najti-rabotu
HeadHunter: Краснодар вошел в тройку российских городов, где сложнее найти работу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Эксперты проанализировали уровень конкуренции за рабочие места по итогам сентября в 25 крупных городах страны.

Краснодар оказался среди городов, где найти работу сложнее всего — на одну вакансию претендуют в среднем 6 кандидатов, уровень конкуренции 6,2. Месяцем раньше этот показатель был выше — 6,5.

На первом месте Москва с уровнем конкуренции — 7,1, на втором Санкт-Петербург — 6,4.

Проще всего найти работу в Красноярске — на одну вакансию 3,6 активных резюме. Немногим выше по уровню конкуренции Хабаровск — 3,7 и Иркутск — 3,8.

«Наиболее комфортным показателем и для компаний, и для кандидатов считается соотношение 5-6 резюме на вакансию — это нормальная здоровая конкуренция за рабочие места», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алена Манохина.

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