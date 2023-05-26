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Хакеры взломали сайт Динского сельского поселения

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/hakery-vzlomali-sajt-dinskogo-selskogo-poseleniya
Хакеры взломали сайт Динского сельского поселения
Фото Ruca Souza, pexels.com

Об этом стало известно днем 26 мая. Кто и для чего взломал сайт Динской администрации пока неизвестно.

Власти Динского сельского поселения сообщили в соцсетях, что их официальный сайт был взломан в результате хакерской атаки. Программисты администрации сразу приступили к восстановлению доступа к интернет-ресурсу.

Через 13 минут стало известно, что работу официального сайта Динского сельского поселения удалось полностью восстановить.

Читайте также: хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть». Они заменили фотографию в шапке сайта, а также разместили рекомендацию покинуть город в разделе «Новости компании», проиллюстрировав ее изображением пиксельного зеленого черепа.

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