Хакеры взломали сайт Динского сельского поселения

Об этом стало известно днем 26 мая. Кто и для чего взломал сайт Динской администрации пока неизвестно.

Власти Динского сельского поселения сообщили в соцсетях, что их официальный сайт был взломан в результате хакерской атаки. Программисты администрации сразу приступили к восстановлению доступа к интернет-ресурсу.

Через 13 минут стало известно, что работу официального сайта Динского сельского поселения удалось полностью восстановить.

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