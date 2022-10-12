Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»

Фото pexels.com

Неизвестные атаковали сайт теплоснабжающей организации вечером 12 октября.

Они заменили фотографию в шапке сайта, а также разместили рекомендацию покинуть город в разделе «Новости компании», проиллюстрировав ее изображением пиксельного зеленого черепа.

Также на главной странице появилось обращение от имени некой «группировки HDR0».

Остальные страницы сайта не изменились. Он работает, но разделы загружаются очень медленно.

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