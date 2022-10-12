Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
Происшествия
12.10.2022 21:45
Неизвестные атаковали сайт теплоснабжающей организации вечером 12 октября.
Они заменили фотографию в шапке сайта, а также разместили рекомендацию покинуть город в разделе «Новости компании», проиллюстрировав ее изображением пиксельного зеленого черепа.
Также на главной странице появилось обращение от имени некой «группировки HDR0».
Остальные страницы сайта не изменились. Он работает, но разделы загружаются очень медленно.
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