Хакеры взломали эфир радиостанций Краснодарского края и запустили фейки

Очередная хакерская атака на радиостанции Кубани произошла в День России — 12 июня.

«В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Специалисты оперативно прервали поддельный сигнал. Вещание радиостанций восстанавливают. Главная цель хакерской атаки — запугать местных жителей. Взлом эфира радиостанций зафиксировали и в других регионах страны.

Важно помнить, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщить только официальные ведомства и органы государственной власти.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в предыдущий раз радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке 7 июня. В эфире радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и нескольких районов Краснодарского края прозвучало фейковое сообщение.