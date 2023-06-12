Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Хакеры взломали эфир радиостанций Краснодарского края и запустили фейки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/hakery-vzlomali-efir-radiostantsij-krasnodarskogo-kraya-dlya-zapugivaniya-zhitelej
Хакеры взломали эфир радиостанций Краснодарского края и запустили фейки

Очередная хакерская атака на радиостанции Кубани произошла в День России — 12 июня.

«В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Специалисты оперативно прервали поддельный сигнал. Вещание радиостанций восстанавливают. Главная цель хакерской атаки — запугать местных жителей. Взлом эфира радиостанций зафиксировали и в других регионах страны.

Важно помнить, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщить только официальные ведомства и органы государственной власти.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в предыдущий раз радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке 7 июня. В эфире радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и нескольких районов Краснодарского края прозвучало фейковое сообщение.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях