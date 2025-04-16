Хакеры начали атаковать госорганы Кубани в 1,5 раза чаще

Рост кибератак на органы власти Краснодарского края и их подведомственные организации происходит ежегодно с 2022 года.

С начала 2025 года региональная система мониторинга зафиксировала в 1,5 раза больше хакерских атак на органы власти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако благодаря использованию передовых российских систем мониторинга, обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа количество инцидентов, требующих вмешательства, уменьшилось в семь раз.

«В прошлом году было выявлено более 77 тыс. подозрений на инциденты информационной безопасности, из которых немедленного реагирования требовали 13. За I квартал текущего года таких подозрений выявлено более 6 тыс., при этом немедленного реагирования потребовал всего один», — сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.

В этом году особой популярностью у хакеров пользуются атак типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS), а также фишинговые рассылки, в которых злоумышленники пытаются заставить пользователей перейти на сторонний ресурс и получить доступ к их конфиденциальной информации. При этом на официальные и служебные адреса электронной почты чиновников такие сообщения не проходят, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на департамент информатизации и связи Краснодарского края.

Читайте также: файл с вирусом об отключении электричества рассылают мошенники в Новороссийске.

Подпишись, здесь всегда интересно.