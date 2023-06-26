Хакатон по виноделию с призовым фондом в 300 тыс. рублей впервые провели в Краснодаре

В мероприятии приняли участие 12 команд. За 48 часов они разработали «Систему цифровизации процесса производства вина».

Кейс предполагал разработку системы помощи агрономам в цифровизации процесса виноделия, начиная с этапа выращивания и сбора винограда до поступления готового продукта в магазин. Первое место и главный приз 150 тыс. рублей получила сборная команда Краснодарского колледжа электронного приборостроения Project X. Они разработали единую систему для контроля, анализа и прогнозирования производственных процессов. Система поможет оцифровать все процессы — от посадки саженца до поставки вина в магазин. Кроме того, нейросеть позволяет определять состояние листьев, а роботы отслеживают зараженные участки.

Второе место заняла команда КубГУ Research.Space с проектом экосистемы из четырех модулей. На третьем месте — краснодарская команда AXAS, которая создала единую систему для управления производством винодельни с разграничением доступа для каждого сотрудника. Прототип клиентского приложения позволит по штрихкоду на бутылке вина отследить всю его историю, начиная с винограда, из которого оно сделано.

За два года проект «Воронка инновационных стартапов» доказал, что даже самую сложную задачу можно решить с помощью технологий в любой отрасли.

«Развитие российского вина — актуальная тема. Кубань — лидер по производству вина в стране. Цифровизация процессов значительно ускорит производство и повысит уровень контроля продукции на всех этапах. Нам было сложно выбрать трех победителей, так как разработанные решения всех команд были довольно сильными и готовыми к внедрению», — подчеркнула исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.

В первом сезоне «Воронки инновационных стартапов» в девяти хакатонах приняли участие 148 уникальных команд. Среди них 106 коллективов защитили презентации проекта. Многие участники получили грант или нашли инвесторов для реализации своих проектов. Во втором сезоне прошло шесть хакатонов, впереди еще два.

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