Густой туман опустился на Краснодар утром 11 ноября

По сообщениям синоптиков, краевая столица сейчас пребывает в теплом секторе циклона. Ожидается облачность, но дождей не будет.

О погоде на ближайшие сутки рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодняшний день в столице Кубани вновь начался туманами, рассеивание которых ожидается после 10—11 часов. Ну а днем погоду в регионе будет формировать теплый сектор циклона, выходящего в Черноземье. В такой ситуации облаков в небе будет довольно много, но дождей они не принесут, а температурный фон останется выше климатической нормы», — написал Леус в Telegram.

Он также сообщил, что днем воздух погреется до +16…+18°С. Ожидается юго-восточный ветер 2-7 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться и составит 757 мм ртутного столба, что около нормы.

В среду в конце ночи и утром местами также ожидается туман. Днем возможны кратковременные дожди, ночью температура воздуха составит +8…+10°С, днем — +15…+17°С.

Читайте также: 2025 год может войти в тройку самых теплых в истории метеонаблюдений.

Подпишись, здесь всегда интересно.