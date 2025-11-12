Густой туман окутал Краснодар утром 12 ноября

Прогнозы синоптиков, обещавших туманы утром в среду, оправдались — краевую столицу вновь окутала густая дымка.

Туманы в вечерние и утренние часы в Краснодаре наблюдаются с октября. Это один из постоянных спутников осени в Краснодарском крае. Образованию тумана способствуют перепады температуры и отсутствие сильного ветра.

В условиях тумана стоит быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать опасных маневров с выездом на встречную полосу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Основную часть дня осадков не предвидится, но вечером прогнозируют дожди с грозой. По всей Кубани также облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, утром и днем они усилятся. В отдельных районах ожидаются ливни с грозами и ветер до 14 м/с. Утром и в первой половине дня возможны туманы.

