Густой туман окутал Краснодар

С ночи 16 января на столицу Краснодарского края опустилась плотная пелена.

О плохой видимости из-за дымки утром сообщили жители всех районов Краснодара и пригорода. К 9:00 туман не рассеялся, в связи с чем госавтоинспекторы предостерегают автовладельцев от опасных маневров на дорогах.

В ГИБДД водителям напомнили, что во время тумана надо снизить скорость, включить фары или аварийную сигнализацию, увеличить дистанцию, избегать обгонов и перестроений. Пешеходам рекомендовано носить светоотражающие элементы на одежде, идти только навстречу транспорту как можно дальше от проезжей части.

По прогнозам синоптиков, 16 января в Краснодаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха доходила до -5 °C. Днем в крае температура поднимется до +8 °С, на юге до +12 °С. На Черноморском побережье будет дуть северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: врачи рассказали о том, как позаботиться о здоровье при резкой смене погоды.