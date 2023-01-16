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Густой туман окутал Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gustoj-tuman-okutal-krasnodar
Густой туман окутал Краснодар
Фото "Кубань 24"

С ночи 16 января на столицу Краснодарского края опустилась плотная пелена.

О плохой видимости из-за дымки утром сообщили жители всех районов Краснодара и пригорода. К 9:00 туман не рассеялся, в связи с чем госавтоинспекторы предостерегают автовладельцев от опасных маневров на дорогах.

В ГИБДД водителям напомнили, что во время тумана надо снизить скорость, включить фары или аварийную сигнализацию, увеличить дистанцию, избегать обгонов и перестроений. Пешеходам рекомендовано носить светоотражающие элементы на одежде, идти только навстречу транспорту как можно дальше от проезжей части.

По прогнозам синоптиков, 16 января в Краснодаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха доходила до -5 °C. Днем в крае температура поднимется до +8 °С, на юге до +12 °С. На Черноморском побережье будет дуть северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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