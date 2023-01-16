Густой туман окутал Краснодар
С ночи 16 января на столицу Краснодарского края опустилась плотная пелена.
О плохой видимости из-за дымки утром сообщили жители всех районов Краснодара и пригорода. К 9:00 туман не рассеялся, в связи с чем госавтоинспекторы предостерегают автовладельцев от опасных маневров на дорогах.
В ГИБДД водителям напомнили, что во время тумана надо снизить скорость, включить фары или аварийную сигнализацию, увеличить дистанцию, избегать обгонов и перестроений. Пешеходам рекомендовано носить светоотражающие элементы на одежде, идти только навстречу транспорту как можно дальше от проезжей части.
По прогнозам синоптиков, 16 января в Краснодаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха доходила до -5 °C. Днем в крае температура поднимется до +8 °С, на юге до +12 °С. На Черноморском побережье будет дуть северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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