Густой туман накрыл Краснодар утром 7 ноября

Плотный туман окутал столицу Кубани в конце рабочей недели. Наиболее низкая видимость наблюдается вблизи водоемов в центре и на востоке города.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своих соцсетях, что солнечные лучи скоро разгонят туманы в Краснодаре.

«Метеорологические условия в Краснодарском крае сохранят антициклональные черты. Стараниями барического максимума в регионе задержится преимущественно солнечная и сухая погода, с очагами утренних туманов», — написал Леус в Telegram.

Синоптик добавил, что в течение дня температура в краевом центре составит +15…17 °С, ветер — до 7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В условиях тумана водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров с выездом на встречную полосу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туманы в Краснодарском крае продлятся до начала следующей недели.

