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Гуманитарную помощь передали 56 семьям, пострадавшим от крушения самолета в Ейске

Общество
21.10.2022 11:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/gumanitarnuyu-pomoshh-peredali-56-semyam-postradavshim-ot-krusheniya-samoleta-v-ejske
Гуманитарную помощь передали 56 семьям, пострадавшим от крушения самолета в Ейске
Фото t.me/kondratyevvi

В Ейске пункт приема гуманитарной помощи работает на базе районного дома культуры. Также передать вещи и продукты для пострадавших можно в двух пунктах в Краснодаре.

В настоящий момент уже 56 семей получили гуманитарную помощь. Штаб волонтеров движения #МЫВМЕСТЕ работает а Ейске на улице Свердлова 73/1 с 9:00 до 20:00. В мессенджере whatsapp пономеру телефона 8-910-732-77-88 действует группа «Ейск помощь». В ней можно узнать, какие вещи нужны пострадавшим.

В Краснодаре пункт сбора на улице Буденного, 140 организовали волонтеры фонда «Поколение». Он работает с 10:00 до 17:00. Также Краснодаре 23 октября с 11:00 до 15:00 можно принести вещи в Центр молодежной политики на Сормовской, 12/11, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшим нужна посуда, полотенца, постельное белье и предметы гигиены. Также им необходимы крупы, растительное масло, рис, соль, сахар и другие нескоропортящиеся продукты.

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