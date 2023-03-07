Губернатор Севастополя опроверг сведения о взрыве в районе аэродрома
Происшествия
07.03.2023 10:12
О звуках, напоминающих взрывы, утром 7 марта сообщили жители города в соцсетях.
По словам губернатора Михаила Развожаева, информация о взрывах является фейком.
«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов», — написал Развожаев в Telegram.
Глава города подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.
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