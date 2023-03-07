Губернатор Севастополя опроверг сведения о взрыве в районе аэродрома

О звуках, напоминающих взрывы, утром 7 марта сообщили жители города в соцсетях.

По словам губернатора Михаила Развожаева, информация о взрывах является фейком.

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов», — написал Развожаев в Telegram.

Глава города подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

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