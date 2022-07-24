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Губернатор Кубани выразил соболезнования родственникам погибшей во время ливня в Сочи женщины

Происшествия
24.07.2022 09:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/gubernator-kubani-vyrazil-soboleznovaniya-rodstvennikam-pogibshej-vo-vremya-livnya-v-sochi-zhenshhiny
Губернатор Кубани выразил соболезнования родственникам погибшей во время ливня в Сочи женщины
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи вечером 23 июля прошел сильнейший ливень. В некоторых районах курортного города поднялась вода, затопило дороги, пострадало множество автомобилей граждан. Кроме того, официально подтверждено, что стихия унесла жизнь женщины. Ее личность устанавливают следователи.

Соболезнования родным и близким погибшей женщины выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, есть жертвы. В результате подтопления погибла женщина. Мои соболезнования родным и близким», — написал глава Кубани в Telegram.

Сейчас погода на курорте нормализовалась, осадки прекратились. МЧС и коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ливня — откачивают воду из подземных переходов и подвалов. Дороги и дворы очищают от мусора, камней и грунта. На трансформаторных подстанциях просушивают оборудование, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение, доложил мэр Сочи Алексей Копайгородский губернатору.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК выясняет обстоятельства гибели женщины при разгуле стихии в Сочи.

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