Губернатор Кубани поздравил легкоатлетку Людмилу Брагину с 81-летием

Людмила Ивановна Брагина стала звездой легкой атлетики в 1972 году. Тогда она открыла список олимпийских чемпионок на дистанции 1,5 тыс. м и установила сразу три мировых рекорда, оставив позади многих титулованных соперников.

«Всего же ею установлено 7 мировых рекордов. Эти и другие достижения Людмилы Ивановны навсегда вписаны в мировую историю спорта. Она — гордость нашего края и страны», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава Кубани добавил, что к своим победам спортсменка готовилась на краснодарском стадионе «Динамо», который в 2023 году открыли после реконструкции.

«От всей души поздравляю Людмилу Ивановну с днем рождения! Желаю ей крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!» — написал Кондратьев.

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