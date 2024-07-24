Губернатор Кубани поздравил легкоатлетку Людмилу Брагину с 81-летием
Общество
24.07.2024 08:55
Людмила Ивановна Брагина стала звездой легкой атлетики в 1972 году. Тогда она открыла список олимпийских чемпионок на дистанции 1,5 тыс. м и установила сразу три мировых рекорда, оставив позади многих титулованных соперников.
«Всего же ею установлено 7 мировых рекордов. Эти и другие достижения Людмилы Ивановны навсегда вписаны в мировую историю спорта. Она — гордость нашего края и страны», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава Кубани добавил, что к своим победам спортсменка готовилась на краснодарском стадионе «Динамо», который в 2023 году открыли после реконструкции.
«От всей души поздравляю Людмилу Ивановну с днем рождения! Желаю ей крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!» — написал Кондратьев.
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